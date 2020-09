Robin van Persie azt tanácsolta a PL-csapatok támadóinak, hogy bátran "szálljanak rá" David Luizra, és kergessék az őrületbe, ugyanis a holland sztár szerint az Arsenal védőjét könnyű megfélemlíteni.



A 33 éves hátvéd a Chelsea együttesénél kétszer is bizonyított, majd tavaly igazolt az Arsenalhoz, ahol nem igazán tudta mindig azt a teljesítményt hozni, amit elvárnának, ettől függetlenül nem mindenki elégedetlen vele. Mikel Arteta, az ágyúsok vezetőedzője ugyanis továbbra is bízik a brazil játékosban, és úgy látja, hogy fontos tagja lehet csapatának, ezért a nyáron meg is hosszabbították Luis szerződését.



(Kép: Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images)



Az Arsenal korábbi támadója, Robin Van Persie azonban teljesen más véleményen van, és úgy véli, Luiz könnyű préda lenne számára, ha még ma is játszana.



(Kép: John Peters/Manchester United via Getty Images)



"Ha ellene játszanék, akkor odamennék hozzá, és megpróbálnám megfélemlíteni. Fitogtatnám a fizikai fölényemet, majd elmozdulnék és megpróbálnám kihozni a sodrából, mert sebezhető." - mondta az egykori holland klasszis a BT Sport műsorában még júniusban.

"Play your way back in, don't do anything crazy!"@RioFerdy5 and @VanPersieOfficial offer their advice on how David Luiz can find his way back to form for Arsenal. pic.twitter.com/XA8UmtIhVi