Az Arsenal és a Manchester United korábbi klasszisa, Robin van Persie szerint a vörös ördögöknek a nyáron Edinson Cavanit kellenne megszereznie.



Van Persie a Sportbiblenek adott interjút, amelyben kitért arra is, hogy kit kellene korábbi csapatának szerződtetnie a nyáron. A tavaly visszavonult világbajnoki ezüst- és bronzérmes Robin van Persie pedig határozott választ adott. A 36 éves holland, aki tagja volt a 2013-ban bajnoki címet szerző csapatnak, úgy gondolja, hogy a vörös ördögök csatárproblémáira Edinson Cavani lehet a megoldás.



"Cavanit. Ha kezdőként számítanak rá, legalább 25 gólt szerez egy szezonban. Láttam mire képes, sőt játszottam is ellene, ő egy igazi csatár. Hihetetlenül gólérzékeny, úgyhogy én biztosan őt szerezném meg."



A januári átigazolási időszakban Edinson Cavani robbanthatta volna a legnagyobb bombát, az uruguayit ugyanis szóba hozták több nagy klubbal is. A Paris Saint-Germain némileg kedveszegett támadójáért a Manchester United és a Chelsea is bejelentkezett, ám – mint ahogyan az kiderült – Cavani végül maradt a francia fővárosban.



"Edinson számára nem a pénz a fontos, ha az lenne, akkor igent mondott volna a Manchester United vagy a Chelsea ajánlatára, hiszen a két klub nem kevés pénzt ajánlott érte." – nyilatkozta korábban a 33 éves játékos édesanyja, Berta Gomez a spanyol AS-nek.



Minden bizonnyal Edinson Cavani a szezon végén hét év után elhagyja a Paris Saint-Germaint, ugyanis június végén lejár a szerződése a francia fővárosban, és a La Parisien beszámolója szerint nem valószínű, hogy már hosszabbítani fog vele a klub. Így pedig ingyen válthat klubot az uruguayi klasszis, aki előreláthatóan az Atlético Madridba fog igazolni, legalábbis az elmúlt hónapokban ettől volt hangos a nemzetközi sajtó.

A korábbi Napoli csatár 2013 óta szerepel Párizsban, ez idő alatt pedig elérte, hogy ő lett a klub történetének legjobb góllövője. Ugyanakkor az idei szezon nagy részét a padon töltötte, mindössze 531 percet játszott a bajnokságban eddig. 13 meccs alatt 4 gólt szerzett, korábban eddig egyszer sem fordult elő, hogy 15 gólnál kevesebbel zárjon egy szezont, annak ellenére, hogy éveken keresztül egyfajta másodhegedűsnek számított a PSG-ben.

