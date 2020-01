Robin van Persie, a Manchester United korábbi csatára felszólította Paul Pogbát, hogy álljon ki a szurkolók elé és nyíltan beszéljen a jövőjéről.



Pogba hosszú kihagyás után december végén tért vissza a Watford ellen. A francia középpályás azonban a Burnley otthonába már nem utazott el, ráadásul a tegnapi Arsenal elleni keretből is kimaradt.



Ole Gunnar Solskjaer, a Manchester United menedzsere az „Ágyúsok” elleni mérkőzés előtt egy interjúban elárulta, hogy bokasérülés miatt pár hétig nem számíthat a 26 éves játékosára.

„Három vagy négy hét, nem tudom. A tanácsadói azt javasolták neki, hogy operáltassa meg magát, és vélhetően így is tesz majd.” – mondta a szakember.

