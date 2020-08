Louis van Gaal, a Manchester United korábbi menedzsere megosztotta egy 10 fős listát, hogy kiket szeretett volna anno a klubhoz csábítani.

A holland szakember 2014-ben ült le a United kispadjára, miután a Vörös Ördögök menesztették David Moyest. A MU keretében akkoriban sok olyan játékos volt, akik még Sir Alex Fergusonnal együtt nyertek bajnokságot, van Gaal azonban úgy érezte, hogy ráfér a csapatra a vérfrissítés.



(Kép: Alex Livesey/Getty Images)



A 69 éves labdarúgóedző a FourFourTwo-nak adott interjújában felfedte azt a listát, amelyen tíz világklasszis játékos neve szerepelt.



"Robert Lewandowskit akartam megszerezni, de ez nehéznek bizonyult, ezért megpróbáltam inkább Gonzalo Higuaínt megszerezni. – emlékezett vissza a tréner. Mielőtt aláírtam volna a szerződésemet, Neymarról is beszéltünk a vezetőséggel. Ha a Unitednél dolgozol, akkor nagyban kell gondolkodnod. Neymar megszerzése a klubot is érdekelte, már csak mezeladás szempontjából is. Gyors szélsőket akartam venni, ezért megpróbáltam megszerezni Sadio Manét és Riyad Mahrezt is."



(Kép: Michael Regan/Getty Images)



Manét először a Uniteddel boronálták össze még 2015-ben, majd a szenegáli támadó egy évvel később csatlakozott a Jürgen Klopp által irányított Liverpoolhoz. Van Gaal elárulta, hogy a potenciális jelöltek között szerepelt még Thomas Müller, N'Golo Kanté és James Milner is.



"Thomas Müller szintén szerepelt a kívánságlistámon, a középpályára pedig N'Golo Kantét akartam szerződtetni. Még James Milnert is megpróbáltam megszerezni, aki már akkor nagyon idős volt, de bármilyen poszton bevethető és egy igazi vezér."



(Kép: Glyn Kirk/Pool via Getty Images)



"Ami a védelmet illeti, Sergio Ramos és Mats Hummels volt a két kiszemeltem, mert hátul nem voltunk elég erősek."



Az első átigazolási időszakában Van Gaal 150 millió fontot költött, és megdöntötte a United átigazolási rekordját azzal, hogy leigazolta az argentin Ángel Di Maríát. Első idényében még sikerült a BL-be vezetni a csapatot, de onnan már a csoportkör után búcsúzott a United és a csapat fejlődése sem a kívánt ütemben zajlott. A következő évben pedig csupán a csalódást keltő ötödik helyen zárt vele a csapat, és hiába az FA-kupa-győzelem, a szezon után távoznia kellett.

Louis van Gaal: "My wife already had a hunch [that he would get sacked] in December [2015] - she felt that something had changed in the relationship. But I couldn't believe it because we kept having the same kind of conversations as before." #mulive [fourfourtwo]