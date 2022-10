Virgil van Dijk az egyike azon kevés védőknek, akik elmondhatják magukról, hogy sikerült féken tartaniuk a norvég bestiát, hétvégén pedig ugyanez a feladat vár rá.

Ebben az idényben mindössze két klub tudta „csendben tartani” Erling Haalandot. A Bournemouth mellett a Liverpool volt, aki ellen nem talált be a norvég, még a Community Shieldért folytatott harcban.

Azon a meccsen van Dijk feladata volt, hogy féken tartsa a játékost, most pedig beszélt arról, hogy ez hogyan nézett ki az ő szemszögéből.

„Egyértelmű, hogy nem volt könnyű feladat. A srác kirobbanó energiákkal harcol.”



„A meccs után sokan leírták őt, de én már akkor is mondtam, hogy Haaland rengeteg védőnek lesz a rémálma.”

„Meg kell próbálnunk megakadályozni, hogy eljusson hozzá a labda. Az egész meccsen hibátlanul kell védekeznünk, ez az, ami minden City elleni meccsen kulcsfontosságú.”



„Nem csak én leszek ellene aznap, hanem az egész csapat. Meg kell akadályoznunk a gólszerzést, mindenáron.”

