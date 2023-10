„Az egyik legörömtelibb dolog a szezon eddigi részében az, ahogyan az új játékosok beilleszkedtek” – nyilatkozta Virgil van Dijk a Liverpool Nottingham Forest elleni összecsapása előtt.

„Dominik [Szoboszlai], Alexis [Mac Allister], Wataru [Endo] és Ryan [Gravenberch] mind különböző játékosok, különböző személyiségekkel, mindegyikük a maga módján érkezett a klubhoz, de nagyon könnyen alkalmazkodott.” – tette hozzá a védő.

"Szeretném azt hinni, hogy ennek részben az az oka, hogy mi egy befogadó klub vagyunk, de még ha ez így is van, akkor is szükség van arra, hogy maguk az egyének pozitív hozzáállással és beilleszkedési hajlandósággal érkezzenek.” – véli a holland futballista.

"Még csak október végén járunk, ezért nem szabad elfelejteni, hogy bármennyire is jól beilleszkedtek az új fiúk, még mindig keresik a helyüket. Rajtunk, többieken múlik, hogy továbbra is megadjuk nekik azt a támogatást és bátorítást, amire szükségük van. Egyénként és csoportként már eddig is pozitív benyomást tettek ránk, úgyhogy maradjon is így.” – zárta szavait a liverpooli futballista.





Szoboszlai és Mac Allister már rendszeres kezdőjátékosok, míg Gravenberch és Endo az Európa Ligában nyújtott sikeres teljesítményükkel egyre nagyobb szerepekre törnek. Ezen játékosok közül egyikük sem volt az Anfielden az előző szezonban, ami még figyelemreméltóbbá teszi kezdeti sikereiket.

Borítókép: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images