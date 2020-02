A Manchester United bejelentette, hogy az idény végéig kölcsönbe szerződtette Odion Ighalót a kínai Sanghaj Senhuától.



Joshua King, Salomon Rondon és Edinson Cavani. Csak néhány név azok közül, akiket a United szeretett volna a téten megszerezni. Miután nem sikerült egyik csatárt sem átcsábítani az Old Traffordra, így meglepőt húztak a vörös ördögök, ugyanis a választás a 30 éves Odion Ighalóra esett.

#MUFC can confirm that Odion Ighalo will join us on loan from Shanghai Shenhua until the end of the season.



Welcome, Odion!