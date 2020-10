A Liverpool vezetői hivatalos magyarázatot kértek a Premier League-től, arra vonatkozóan, hogy a VAR használata milyen protokoll szerint valósul meg.

A mérkőzésen három esetet is kifogásolnak a Vörösök.

- Pickford súlyos sérülést okozó belépője esetén miért maradt el a piros lap?

- A végjátékban érvénytelenített Mané gól esetében a támadó melyik testrészét vették figyelembe a vonal meghúzásakor?



- Milyen metodika alapján kerül meghatározásra, hogy melyik képkocka kerüljön kimerevítésre a leshelyzet megállapításához?



A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Jürgen Klopp is felszólalt a vitatható esetek kapcsán.



"Nagyon gyorsan történt az egész. Számora egy egyértelmű tizenegyes volt, ezután láttuk hogy felemelték a zászlót, ami lest jelent. Úgy gondoltam, hogy érdemes visszanézni a szabálytalanságot, de ez nem történt meg. Ott nekünk nincs hatalmunk, annyit tudunk tenni, hogy most itt ülünk és megbeszéljük. Nem akarom azt mondani, hogy Jordan Pickford szándékosan tette, amit tett, de egy kapus nem viselkedhett így, amikor ott van előtte egy másik játékos a tizenhatoson belül. Ha nem les lett volna, 100%, hogy tizenegyes. Részemről ennyi."

