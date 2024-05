A Manchester Unitednél az elmúlt egy hétben bemutatták, hogyan nem szabad felkészíteni egy csapatot egy fináléra. Hiszen az újságok szinte mindennap „kirúgták” a menedzsert, a csapatkapitányt „eladták” Szaúd-Arábiába, így a klub körül minden volt, csak nyugalom nem.

Ehhez képest a városi rivális City csendbenn készült az FA-kupa döntőjére, főképp úgy, hoyg a Guardiala-gárda már begyűjtötte a bajnoki címet, így ez a trófea nem kellett a szezon megmentéséhez

Nem úgy, mint a Unitednél, ami persze nem jelenthette azt, hogy Erik Ten Hag állása egy esetleges győzelemmel megmaradna. De az együttese ezúttal úgy játszott, ahogy ebben az idényben nagyon kevés alkalommal.

Hiába birtokolta a találkozón ugyanis 70-30 arányban a labdát a Manchester City, a rivális minderre alaposan felkészült és a játék többi elemében, főképp a helyzetek kialakításában és kihasználásában a riválisa fölé nőtt.

A 30. percben pedig egy egészen elképesztő jelenet után vezetett is a United, amelynek az ölébe hullott a lehetőség. Egy előrevágott labdát Gvardiol hazafejelt, csak nem vette észre, hogy Ortega kimozdult a kapujából, így a csapattársán áthullott a játékszer, Garnacho pedig érkezett és öt méterről az üres kapuba lőtt.

Nem kellett hozzá tíz perc és már két gólos volt az előny Egy remek támadás végén Rashford tökéletes indítása után Garnacho Bruno Fernandesnek passzolt, aki kiugratta Kobie Mainoo-t, az ifjú titán pedig megszerezte a második United gólt a találkozón.

Garnacho volt egyébként az első 20 év alatti játékos, aki 2004 után gólt tudott lőni egy a kupadöntőben a United színeiben. Akkor Cristiano Ronaldo a Millwall ellen volt eredményes. Az argentin rekordja persze nem sokáig élt, hiszen Mainoo is éppen 19 éves.

Viszont a United lett az első csapat amelynek két tinédzsere is gólt szerzett egy az FA-kupa döntőjében, Mainoo pedig a legfiatalabb gólszerző John Sissons óta, aki a West Ham színeiben volt eredményes még 1964-ben.

A fordulás után Haaland megvillant, de hiába volt pokoli erős a lövése, az a lécről nem befelé, hanem kifelé pattant. Aztán Kyle Walker próbálkozott, de a pletykák szerint szintén „eladósorba” került Onana parádés mozdulattal védett.

Álvarez helyzetei következtek, de ezekből sem lett gól, aztán az újabb Walker-Onana párharcot ismét az utóbbi nyerte meg.

A United drukkerei már ünnepeltek, de talán egy kicsit korán, hiszen három perccel a vége előtt Phil Foden remekül játszotta meg a csereként beállt Jeremy Dokut, akinek a lövésénél Onana nem tudta cáfolni az őt kritizálókat.

A 84 ezer néző egyik része ezután megpróbálta be-, a másik pedig kifújni a labdát a kapu előteréből. A City jött előre töretlenül, a United pedig védekezett, ahogy erejéből tellett, a menedzser Hag pedig cserékkel tördelte a játékot a hosszabbítás perceiben.

A végén pedig Manchester vörösebb fele örülhetett.

Mert hiába volt a klub legrosszabb Premier League idénye az idei, de a kupagyőzelemet sikerült begyűjteni.

Sikerével egyébként Erik ten Hag csapata indulási jogot szerzett az Európa-liga következő idényére, elütve ezzel az európai kupaszereplés lehetőségétől a Newcastle Unitedet.

FA Kupa, döntő:

Manchester United-Manchester City 2-1 (2-0)

(Fotó: facebook/Manchester United)

