Mohamed Szalah bevethető a Liverpool labdarúgócsapatának szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésén.

Az egyiptomi csatár megfertőződött a koronavírussal, ám azóta már több tesztje negatív eredményt hozott, így újra edzésbe állhatott, és szerdán akár már játszhat is az Atalanta ellen, a csoportkör negyedik fordulójában.



Szalah először bő másfél hete, a Togo elleni Afrikai Nemzetek Kupája-selejtező előtt adott pozitív mintát, emiatt akkor karanténba került, majd múlt szerdán ismét pozitív eredményt hozott a vizsgálata. Így nem játszhatott a Leicester City elleni, vasárnapi bajnoki rangadón, amelyet nélküle is megnyert 3-0-ra a címvédő Liverpool. Időközben azonban több tesztje is negatív lett a 28 éves támadónak.



Jürgen Klopp vezetőedző hétfőn számolt be arról, hogy a csapat meghatározó játékosa újra velük tréningezhet. A keddi sajtótájékoztatón pedig úgy fogalmazott, hogy edzett és elég jól mozgott, de majd még mérlegeli, hogy pályára küldi-e.

A tavaly BL-győztes Liverpool százszázalékos mérleggel vezeti a D csoportot, és ha nyer, biztos továbbjutó. Az angol csapat idegenben 5-0-ra verte olasz ellenfelét három hete.

Borítókép: