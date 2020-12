Az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában 18 koronavírusteszt hozott pozitív eredményt, ez a mostani idényben rekordot jelentő szám a heti tesztelések szempontjából.

A legutóbbi ellenőrzésre december 21. és 27. között került sor, a játékosok és a stábtagok között 1479 tesztet végeztek el.



A Premier League-ben a szezon során - 17 környi tesztelés alatt - összesen 131 teszt lett pozitív. A mostani 18 személy nevét és klubját nem hozták nyilvánosságra, de jelezték, hogy mindannyian tíznapos karanténba vonultak.



Hétfőn a Manchester City számolt be több fertőzöttről is, ezért az Everton elleni meccsüket el is halasztották. Ez mindössze másodszor fordult elő a PL aktuális idényében, korábban a Newcastle United-Aston Villa összecsapás maradt el a fertőzöttek magas száma miatt.



Az Arsenal azt közölte, hogy brazil védője, Gabriel szintén koronavírusos, és a csapat következő két mérkőzésén biztosan nem lesz bevethető.



Az Egyesült Királyság eddig 2,3 millió fertőzöttet és 71 ezer halálos áldozatot jelentett a pandémiával összefüggésben.



