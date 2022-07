Erling Halland Manchester Cityvel kötött szerződése két kivásárlási záradékot is tartalmaz.



Erling Haaland 2022 nyarán a Borussia Dortmundtól igazolt a Manchester Cityhez. A norvég játékos iránt a két spanyol nagyklub a Real Madrid és a Barcelona is érdeklődött, ám végül az angol klub lett a befutó. Tekintve, hogy a tehetséges játékos még mindig csak 21 éves, nem kizárható, hogy a későbbiekben Spanyolországban is kipróbálja magát. Úgy tűnik ezt az elképzelést szerződésének részletei is alátámasztják.



A Marca értesülései szerint Haaland ötéves szerződésében két felszabadítási záradék is szerepel. Eszerint 2024 nyarán 200 millió euróért, a következő szezon zárása után pedig 175 millió euróért hagyhatja el a klubot.

Természetesen mindkettő hatalmas összeg, könnyen elképzelhető, hogy ha Haaland tovább fejlődik, még így is az első adandó alkalommal lecsapnak majd rá.



A játékos a Real Madrid érdeklődését is felkeltette ezen a nyáron, ám a spanyol csapat minden erejét - a végül PSG-nél maradó – Kylian Mbappé megszerzésére fordította. Tekintettel arra, hogy Karim Benzema pályafutása csúcsán van, a „Királyi Gárda” megengedheti magának, hogy 2024-ig várjon Haaland csatlakozására.

Borítókép: Lynne Cameron – Manchester City/Manchester City FC a Getty Images