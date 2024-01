Újabb Premier League csapat került reflektorfénybe a liga pénzügyi szabályainak esetleges megsértése miatt.

Az Everton, amely vitatta és igazságtalannak érezte a döntést, 10 pontos levonást kapott büntetésként. A levonás ellenére jó teljesítménnyel vágtak vissza. Viszont a legutóbbi rossz szériájuknak köszönhetően, már csak egy lépésre vannak a kieső zónától.

Most a The Times szerint a Nottingham Forest is hasonló vizsgálat elé néz. A klubot a pénzügyi szabályok megsértése miatt jelölték meg, mint büntetésre esélyes klub. A Premier League felgyorsítja ezt a folyamatot, hogy elkerüljék az Evertonéhoz hasonló hosszadalmas eljárást.

Nottingham Forest could face a points deduction if it is deemed the club have breached the Premier League’s financial fair play rules.



