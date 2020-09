A Manchester Cityt is birtokló The City Football Group megvásárolta a francia másodosztályú ES Troyes AC többségi tulajdonrészét.

Az Abu-Dzabi központú vállalat tizedik klubja lett a Troyes, miután megvette Daniel Masoni részvényeit. Az adásvételt a francia labdarúgás pénzügyi felügyelete is engedélyezte.



"Egy ideje érdeklődünk a francia futball iránt, és régóta csodáljuk az ESTAC-ot. Ezért örülünk, hogy befejeződött a tizedik klubunk felvásárlása, ami állandó jelenlét biztosít számunkra Franciaországban" - mondta Ferran Soriano, a CFG vezérigazgatója.



A CFG klubjai közé tartozik a New York City FC, a Melbourne City, a spanyol Girona, a japán Yokohama Marinos, a kínai Szecsuan Csiuniu FC, az indiai Mumbai City FC, az uruguayi CA Torque és a belga Lommel FC is, az Atlético Venezuela csapatával pedig együttműködési megállapodása van.



Az 1986-ban alapított Troyes a negyedik helyen állt, amikor a koronavírus-járvány miatt tavasszal félbeszakították a francia másodosztály előző idényének küzdelmeit.

