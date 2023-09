A Manchester Evening News értesülései szerint a Manchester Unitednél élénken figyelik a Brighton 18 éves csatárát, Evan Fergusont.



A tehetséges támadó 33 mérkőzésen már 14 gólt szerzett a Premier League-ben. Korábban a Manchester City is érdeklődött iránta, most viszont Erik ten Hagék tűnnek az aktívabbaknak.

A lap szerint a vörösök a támadón kívül egy szélsőhátvédet, egy középhátvédet és egy középső középpályást is igazolnának jövőre.

Manchester United have identified Brighton's 18-year old striker Evan Ferguson as a target for the 2024 summer transfer window.



