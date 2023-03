Horrorisztikusan alakult az első egy óra az ágyúsoknak, hiszen a kiesőjelölt Bournemouth 2-0-ra elhúzott a Premier League 26. fordulójának szombat délutáni meccsén az Emiratesben.

A csodálatos feltámadás első részeként Thomas Partey szépített a 62. percben. Nyolc perccel később Ben White egyenlített annak a Reiss Nelsonnak a gólpasszából, aki épp csak beállt csereként.

A stadionban azonban akkor támadt igazi hangorkán, amikor Nelson a 97. percben a győztes találatot is megszerezte, ezzel bizonyítva: a lefújásig nem adhatod fel.

Ha már Reiss Nelson: a 23 éves saját nevelésű csatár csereként az idei szezonban 3 gólnál és 2 gólpassznál jár, ami nem csak azért nagyszerű az ágyúsok híveinek, mert a Premier Leagueben csereként senkinek nincs jobb mutatója, hanem mert ehhez mindössze 85 percre volt szüksége, mutat rá a Squawka statisztikája.

Reiss Nelson has been directly involved in more Premier League goals as a substitute than any other player this season: ◉ 3 goals ◉ 2 assists He's only played 85 minutes. ???? pic.twitter.com/ipsEHCprUE

Csapatként is kitett magáért Mikel Arteta legénysége, a cseresznyések tizenhatosán belül 77-szer értek labdába, aminél többre a bajnokságban csak a Manchester City volt képes 2020-ban (87) a Norwich ellen.

31 lövéssel próbálkoztak, hasonlót a Premier Leagueben 2017-ből tudnak felmutatni a Manchester Uniteddel szemben, akkor 33-ig jutottak.

Arsenal had 77 touches inside the opposition box against Bournemouth, the most by any side in a PL game since Man City had 87 vs. Norwich in July 2020.



They also had 31 shots, the most the Gunners have had in a PL match since Dec 2017 (33 vs. Man Utd).



Comeback complete. ???? pic.twitter.com/V6kQEizOQl