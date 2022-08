Pep Guardiola az idei szezonban úgy döntött, hogy a játékosokra hagyja, hogy ki legyen az idei szezonban a csapat kapitánya és annak helyettese.

A karszalagot sokáig Fernandinho viselte, ám ő a 2021/22-es szezon végén távozott Manchesterből.

Idén tehát ahelyett, hogy maga jelölte volna ki, Guardiola megszavaztatta játékosait a kapitány személyéről.

Ezt Ilkay Gündogan nyerte meg, így idén az ő karján díszeleg majd a karszalag. Helyettese a csapat belga játékosa, Kevin de Bruyne lesz.

Ilkay Gundogan is City club captain.



Came when Pep arrived. Experienced & won it all with City. You dont have to respect him but his teammates do & thats what matters.