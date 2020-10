Eric Dier, a Tottenham Hotspur angol válogatott labdarúgója szerint a játékvezetők rosszul értelmezik a kezezés-szabályt a Premier League-ben.

"Amikor a tizenhatos környékére vagy azon belülre érünk, rettegünk az új szabálytól. Nincs kedvünk cselekedni, vagy normális módon játszani" - magyarázta a 26 éves középhátvéd.



Hozzátette, az új szabály alaposan megnehezíti a védők dolgát, akik már kétszer is meggondolják, hogy csináljanak-e bármit is a büntetőterületen belül.



Dier annak apropóján vetette fel a problémát, hogy egy héttel ezelőtt a Newcastle játékosa, Andy Carroll közvetlen közelről az ő felemelt karjára fejelte a labdát, ezért a vendégek büntetőt kaptak, és a 97. percben egyenlítettek.



A Premier League már jelezte, hogy meg akarja változtatni a kezezés-szabályt, és tárgyalásokat folytat a sportág nemzetközi szabályalkotó testületével (IFAB), miután a játékosok és a vezetőedzők egységesen kritizálják a játékvezetők szabályértelmezését.





Eric Dier szerint a dolgok nincsenek rendben.

Fotó: Lars Ronbog / FrontZoneSport via Getty Images



"Úgy tűnik, mindenki ugyanazon a véleményen van, ami a futballban ritkaság. Ez egyértelművé teszi, hogy a dolgok nincsenek rendben. Ha az ellenfél edzője azt mondja, hogy szerinte ez nem volt büntető, ami szintén ritkaság, az nagyon egyértelmű" - magyarázta a középhátvéd.

Dier elmondta, léteznek egymásnak ellentmondó szabályok is, és úgy vélekedett, a játékvezetőknek csak akkor kellene tizenegyest ítélniük, ha a kezezés szándékos volt, vagy ha a vétkes játékos karja természetellenes helyzetben volt.



"Ha túl közel vagy, ha közvetlen közelben vagy, és a labda eltalálja a karodat, az nem kezezés. Ha a karodnak egy bizonyos részét találják el, az sem kezezés. Számomra ez az egész nagyon egyértelmű. Szándékos volt? A kar olyan helyzetben volt, amiben nem kellett volna lennie?

Ezt a két kérdést kell feltenni" - magyarázta Eric Dier.

Borítókép: Lars Ronbog / FrontZoneSport via Getty Images