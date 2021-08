Várhatóan Cristiano Ronaldóé lesz a Manchester United hetes meze, azt követően, hogy a játékos visszatér az Old Traffordra.



A 36 éves játékos, aki az elmúlt évtizedben létrehozta a „CR7” márkát, kérte a Unitedtől, hogy kérvényezzék a Premier Leagu-től, hogy mentsék fel őket a szabályok alól, és engedélyezzék számukra, hogy Ronaldo átvehesse Cavanitól a hetes mezt a szezon hátralévő részéére.



A United úgy kezdte el a szezont, hogy a Edinson Cavani viselte a hetes mezt. A Premier League szabályai szerint, év közben nem lehet mezszámot cserélni, így az uruguayinak kellene végig ezzel a számmal szerepelnie.



Az ESPN szakírója, Dale Johnson szerint a liga igazgatósága még soha senkinek nem adott felmentést a szabály alól.



Ezt követően természetesen elindultak a találgatások, hogy Ronaldo vajon melyik mezben szerepel majd, mivel ebben a szezonban már a kilences (Anthony Martial), a tizes (Marcus Rashford) és a tizenegyes (Mason Greenwood) is foglalt.



Felröppentek olyan hírek is, hogy Cavani elhagyja az Old Traffordot, hogy ezzel szabaddá váljon a mezszáma, azonban hamarosan világossá vált, hogy a dél amerikai marad jövő nyárig.



A Sunday World újságrója Kevin Palmer azonban nemrég arról számolt be, hogy Ronaldo végül is a hetes mezzel fog majd szereplni.



Mivel Dan James készen áll arra, hogy 28 millió fontért eligazoljon a Leeds Unitedbe, Cavani lemondana az ikonikus hetesről, és a huszonegyes mezt viselné majd.



Érdekesség, hogy a Premier League honlapján már a hetes szám szerepel Ronaldo neve mellett, ugyanakkor Cavani neve mellett is a hetes áll.

Árulkodó lehet, hogy az uruguayi már a közösségi oldalán is megváltoztatta a nevét és már cavaniofficial21-ként szerepel.