A Manchester United ultrái egy nagyszabású tüntetést időzítettek a ma este rendezendő Liverpool elleni mérkőzést előttre.

Két évvel ezelőtt egy hasonló megmozdulást tartottak ugyanezen párosítás előtt, akkor pedig olyannyira „jól” sikerült a tiltakozás, hogy a mérkőzést el is kellett halasztani.

A Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp már kifejezte aggodalmát az eseménnyel kapcsolatban:

„Nagyon remélem, hogy ez nem fog megtörténni. Ha mégis elhalasztják emiatt a meccset, remélem, hogy mi fogjuk megkapni a 3 pontot.”

A mérkőzés mindkét csapat számára nagy jelentőséggel bír, a Manchester United két vesztes találkozót követően igyekszik javítani. Arról nem is beszélve, hogy a tervek szerint Casemiro bemutatása is itt fog megtörténni.

Today, we march against the Glazers. We need the biggest turnout possible. Together against the Glazers. Join the fight. This is more important than the game. No signing will appease us, we want our club back once and for all #GlazersOut pic.twitter.com/GI4UcsOQ0e