„Glazerék kifelé!” , „Visszaköveteljük a klubunkat” – ilyen és ehhez hasonló üzeneteket fogalmaztak meg a drukkerek, amikor elállták a MegaStore (a szurkolói bolt) bejáratát.



A MU tulajdonosváltása régóta küszöbön áll, de befejezni még nem sikerült. A mai megmozdulás kapcsán a szervezők megjegyezték, a Manchester United-fanatikusok többsége egyértelműen kifejezte, hogy látni szeretné ennek az elhúzódó folyamatnak a végét. Csak a teljes eladást támogatják, megmozdulásuk pedig ennek szól.



Az ajánlattétel végső fázisa áprilisban lezárult, Jassim sejk és a brit milliárdos, Sir Jim Ratcliffe is előterjesztette javaslatát. Viszont azóta nem sikerült előrehaladni: hét hónappal azután, hogy a Glazer-család bejelentette, „különféle alternatívákat vizsgálnak a klub számára”, nem érkezett hivatalos hír a lehetséges értékesítésről.

Manchester United fans making their position clear outside the club's megastore. The anti-Glazers protest was planned to coincide with the club's new kit launch. pic.twitter.com/iVnqr1DllW