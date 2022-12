22-én este a Manchester City ismét tétmérkőzést játszott, 3-2-re győzték le a Liverpoolt a Carabao Kupában.

Phillips azonban nem volt részese a sikernek, utólag pedig kiderült, hogy azért, mert nincs olyan formában, hogy játékra alkalmas legyen.

„Nem sérült, túlsúlyos! Nem tudom miért… Nem olyan állapotban érkezett, hogy edzéseket végezzen és játsszon.”

Guardiola hozzátette, hogy amint a játékos visszanyeri formáját, ismét számít majd rá, mert nagy szükségük van rá a szezon hátralévő részében.

Amikor kérdezték tőle, hogy csalódott-e a játékosban, Pep csak annyit mondott, hogy ez egy privát beszélgetés témája, nem egy sajtótájékoztatón kell megvitatni.

Pep Guardiola claims England midfielder Kalvin Phillips returned from the World Cup "overweight" and "not in the right condition to train".