Maciek Kaminski, amerikai üzletember és ingatlanmágnás erősen érdeklődik az Everton iránt, számolt be a The Guardian.

Moshiri még 2016-ban szerzett 49 százalékos tulajdonrészt a liverpooli klubban, azóta pedig már 94%-ot birtokol.

Az évek óta veszteségesen működő klubot Kaminski szívesen venné át. A lapok szerint a tárgyalások bonyolultak, de jó esély van a megállapodásra.

Az új tulajdonos a hírek szerint a klub átvételét követően egy 550 millió fontos beruházás keretein belül új stadiont építene az Evertonnak.

A kékek az elmúlt három szezonban összesen 372 millió fontnyi veszteséget termeltek.

Farhad Moshiri 'in advanced talks to sell Everton for £400m to American businessman Maciek Kaminski https://t.co/Syubd01jyC pic.twitter.com/5Qsz2I6neN