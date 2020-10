Roy Keane kemény kritikát fogalmazott meg a Manchester United "alibiző" játékosaival szemben, és egyben figyelmeztette a vezetőedzőt, Ole Gunnar Solskjaert is, ugyanis a korábbi kőkemény középpályás szerint a norvég edző állásába kerülhet néhány játékos hozzáállása.

A Manchester United csúnyán leszerepelt a múlt hétvégén, amikor a Tottenham ellen egy meglehetősen megalázó 6–1-es vereségben szaladtak bele.



A MU egykori csapatkapitánya, Roy Reane is megszólalt a Vörös Ördögök pocsék formája kapcsán, ugyanis az ír klasszis szakértőként volt jelen az Anglia-Wales felkészülési mérkőzésen, mégis a stúdióban inkább a korábbi csapatáról kérdezték.



"A Spurs elleni teljesítményük gyalázatos volt." - mondta Keane. "Mindannyian rossz napot fogtak ki. Néhányan pedig konkrétan szégyent hoztak a Manchester United címerére."

"Túl sok az alibiző játékos, és miattuk fog Ole munkája veszélybe kerülni. Az olyan játékosok miatt, akik megbuktatták az előző menedzsert is, nos, ugyanezt fogják Oleval is tenni."



Egy másik United legenda, Gary Neville is felszólalt a kínos vereség után.



"Nincs mentségük azoknak a játékosoknak, akik ma kint voltak a pályán, egytől egyig szánalmasak voltak. Szörnyű volt nézni a testbeszédüket is, jellemtelen és gerinctelen volt."

A Vörös Ördögök négy új játékost igazoltak az átigazolási piac zárónapján, többek között Edinson Cavani, és Alex Telles érkezett. Azonban nem sikerült megszerezni Solskjaer első számú célpontját, a Borussia Dortmund kiválóságát, Jadon Sanchót.

