A Jürgen Klopp által vezetett csapat már több mint 2,5 éve veretlen az Anfielden.

2017. április 23-án történt meg utoljára az a Liverpoollal, hogy hazai pályán vereséget szenvedtek, ezt a Crystal Palace tudta elérni. A vendégek hőse Christian Benteke volt. a mérkőzés pedig 2-1-es Palace győzelemmel ért véget. Azóta viszont egy igazi erőddé alakult át az Anfield Road.

Mi is történt azóta a nagyvilágban?

- 3 új iPhone típus jelent meg.



- A Manchester United csapata 309 millió fontot költött új igazolásokra, azonban azóta mindössze egy Európa Liga trófeát tudtak nyerni.



- Anthony Joshua legyőzte Vladimir Klicskót, aki így megszerezte a világbajnoki övet. Azóta Andy Ruiz elvette azt tőle, de a visszavágón a brit visszanyerte azt.



- Khabib Nurmagomedov a UFC egyik legnagyobb sztárja lett, aki hamarosan Tony Ferguson ellen lép szorítóba.

-Conor McGregor visszavonulását követően visszatért, méghozzá győzelemmel.





- Harmadik alkalommal is elhalasztották a Brexitet.



- Angliában Boris Johnson lett a miniszterelnök.



- David Moyest menesztették a West Ham éléről, idén viszont újra ő vezeti a Kalapácsosokat.



- A Liverpool két Bajnokok Ligája-döntőben vett részt, amiből egyet sikeresen meg is nyert.



- A Toronto Raptors nagy meglepetésre megnyerte az NBA nagydöntőjét.



- A Manchester United megalapította a női egyesületét is.



- Minden idők legkevesebb pontját szerezték a Super Bowl döntőjében. A New England Patriots és a Los Angeles Rams játszott egymás ellen.





- Kirúgták Ernesto Valverdét az FC Barcelona éléről.



- Befejezték a Bosszúállókat.

Forrás: SPORTbible

Borítókép: Mike Hewitt - FIFA/FIFA via Getty Images