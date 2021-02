A Chelsea 1-0-ra nyert a Tottenham vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának csütörtöki zárómérkőzésén.

A játéknap rangadójának első félidejében nagy mezőnyfölényben játszott a Chelsea, amely a Timo Werner buktatásáért megítélt büntetővel, Jorginho révén szerzett vezetést.



A fordulás után sem igazán ment a játék a Tottenhamnek, a mérkőzést végig uraló vendégek megérdemelten gyűjtötték be mindhárom pontot.





