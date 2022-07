A Barcelona régóta üldözi a játékost, azonban a Chelsea menedzsere nem nem szívesen válna meg tőle.

Thomas Tuchel egyértelműen kifejtette, hogy kezd elege lenni a Barcelonából. Az idei nyáron sok esetben ütköztek a Chelsea és a katalánok érdekei, ezekbe a csatákba pedig rendre nagyon taktikusan, sokszor már-már talán etikátlanul szállt be a Barcelona.

A Chelsea német trénere most elmondta, nem biztos hogy el tudja, vagy el akarja engedni hozzájuk védőjét.

„Nehéz kérdés, nem biztos, hogy meg akarom-e adni Azpinak, amit szeretne. Neki is nehéz ez, ugyanis a Barcelona szeretné őt, illetve neki se lenne ellenére a váltás.”



„Nem az én dolgom viszont, hogy mindenki vágyát teljesítsem. Én a Chelsea edzője vagyok, azt teszem, a klubnak a legjobb. Az átigazolási szezon szeptember elején lezárul, ezt követően mindenki megnyugodhat és újra a játékra fókuszálhat.”

Tuchel on Barcelona pushing Azpi: “Maybe I’m a little bit annoyed with Barça. But I do my best for Chelsea. I said that to Azpilicueta, he doesn't like it - but he understands”. #CFC



“It is tough for him because the other club [Barça] is permanently on him”. pic.twitter.com/5LNKRBzNpE