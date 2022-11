Thomas Tuchelt több csapattal is szóba hozták azt követően, hogy a Chelsea menesztette őt. A szakember most elárulta, melyik az a pozíció, ami lázba hozná.



A német vezetőedzőt szeptember elején menesztették a Kékek. Nevét azóta a Bayer Leverkusennel, a Real Madriddal és az Aston Villával is kapcsolatba hozták.

Ezek mellett arról is szóltak a hírek, hogy ő lehet Gareth Southgate utódja az angol válogatott élén.

Tuchel nemrég elárulta, mit gondol erről a lehetőségről.



„Persze miért ne? Ezt abszolút vonzó. Eddig nem nagyon gondolkodtam rajta, de megfontolnám, hogy ez a megfelelő csapat-e, és megvan-e benne a potenciál, hogy olyan trófeákat nyerjen, mint a világbajnokság és az Európa-bajnokság” – mondta a Daily Mail szerint.

Borítókép: Darren Walsh/Chelsea FC a Getty Images