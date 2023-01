Az Evening Standard jelentése szerint Thomas Tuchel szívesen átvenné a Tottenham irányítását, amennyiben Antonio Conte úgy dönt, hogy távozik.

Az olasz edző szerződése a szezon végén lejár, és habár a klub erőlteti a hosszabbítást, Conte kivár.

Tuchel szeptemberben lett menesztve a Chelsea kispadjáról, azóta munkanélküli.

A hírek szerint már alig várja, hogy újabb feladatot kapjon, a Tottenham nyújtotta lehetőség pedig pont kapóra jönne neki.

Conte és Tuchel legutóbbi találkozása elég tüzesre sikerült, pikáns lenne, ha épp egymást váltanák a padon.

Chelsea robbing us the Antonio Conte and Thomas Tuchel rivalry. pic.twitter.com/pxYu5S2gCb