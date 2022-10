A német edzőt sokak szerint meglepő körülmények közt rúgták ki a Chelsea-től, mindössze hat meccset követően.

A legvalószínűbb úticélként a Juventust emlegették az edzővel kapcsolatban, a The Telegraph szerint azonban válogatottnál is szívesen vállalna munkát.

A lap szerint Tuchel megfontolná, ha az angol szövetség keresné meg egy munkával.

A feltételezések szerint Gareth Southgate ideje lejár a katari vb-t követően az angolok élén, hiába szól a szerződése 2024-ig.

Tuchel kétségtelenül az egyik legjobb jelölt lenne, ha a szövetség belemegy abba, hogy külföldi edzőt bízzanak meg a feladattal.

A hírek szerint Tuchel már több klub érdeklődését is visszautasította távozása óta, arra hivatkozva, hogy „várja a megfelelő ajánlatot”.

