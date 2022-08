Thomas Tuchel, a Chelsea vezetőedzője elismerte, hogy játékosai rettegnek a kilences meztől mivel úgy válik, az el van átkozva.



Miután Romelu Lukaku kölcsönszerződéssel visszatért az Interbe a Chelsea-nél gazdátlanul maradt a 9-es mez.



A rajongók évek óta viccelődnek azzal, hogy az említett szám el van átkozva a klubnál, amire Lukaku előző szezonban nyújtott teljesítménye rátett még egy lapáttal. A játékos a legutóbbi szezonban mindössze nyolc gólt rúgott a Premier League-ben, így csatlakozott azon játékosok sorához, akik a mezt megörökölve szenvedtek a klubban. A korábbi kilencest viselők közül Tammy Abraham, Alvaro Morata, Gonzalo Higuain, Radamel Falcao és Fernando Torres is mélyrepülésbe kezdett azt követően, hogy megkapta a mezt.

A sok sikertelenség miatt egyre többen kezdtek hinni az átok létezésében, ami már a játékosok fejébe is beférkőzött. Erről a „Kékek” vezetőedzője, Thomas Tuchel beszélt az ESPN-nek.



„Átkozott! Az emberek azt mondják nekem, hogy átkozott! Nem az a helyzet, hogy taktikai okokból nyitva hagyjuk. Nem volt nagy kereslet a kilencesre. A játékosok néha meg akarják változtatni a számokat, de meglepő módon senki sem akar hozzányúlni.”



"Mindenki, aki nálam hosszabb ideje van a klubban, azt mondja nekem, hogy tudod, hogy ő volt a kilences, de nem szerzett gólt, és neki is volt a kilenc a mezszáma, és szintén nem szerzett gólt. Most van egy pillanatunk, és senki sem akarja megérinteni a kilences számot” – fejtette ki.

Borítókép: Darren Walsh/Chelsea FC a Getty Images