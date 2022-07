Fabrizio Romano értesülései szerint Thomas Tuchel úgy döntött, hogy nem szerződteti Cristiano Ronaldót a Chelsea csapatához. Jorge Mendes tárgyalt Todd Boehlyval, de a végső döntés Tuchelé volt, a német pedig nem rajong a Manchester United csatáráért.

Cristiano 37 évesen újra szeretné elhagyni a Manchester Unitedet. A United az előző szezonban a hatodik helyen végzett a Premier League-ben, és így lemaradtak a Bajnokok Ligájáról, Cristianónak pedig esze ágában sincs az Európa Ligában játszani.

Thomas Tuchel has decided against Cristiano Ronaldo signing, as things stand. Jorge Mendes had talks with Todd Boehly but final decision has always been up to the manager. #CFC



Chelsea are now focused on different deals - Tuchel isn’t keen on signing Cristiano. pic.twitter.com/Fa19FcPhNX