A Newcastle Unitedben folytatja pályafutását az angol válogatott védője, Kieran Trippier.

A 31 éves játékos két és fél éves szerződést írt alá a szarkákkal. Ő az első igazolása az új vezetőedzőnek, valamint Eddie Howe vezetőedzőnek.

Trippier két és fél év után távozik az Atlético Madridtól, akikkel a tavalyi évben megszerezte a spanyol bajnoki címet.

"Nagyon örülök, hogy csatlakozhatok a klubhoz. Nagyon élveztem a Madridban eltöltött időszakot, de amikor a Newcastle érdeklődésére felfigyeltem, - aminek ráadásul Eddie Howe az edzője, akivel én már korábban dolgoztam együtt - tudtam, ez az a hely, ahova jönni szeretnék. Tudom, sok munka vár ránk, azonban nagyon jól ismerem a Premier League-t, tisztában vagyok vele, hogy ez milyen nagyszerű klub, amely tele van tehetséges játékossal. Alig várom, hogy pályára léphessek."

Introducing the first signing of our new era...



pic.twitter.com/ePn49XQia2