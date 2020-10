A Manchester City Twitter oldalán búcsúzott el Jeremy Wistentől, a klub egykori akadémistájától, aki 17 évesen vetett véget életének.

Wisten 2015-ben írt alá a City akadémiájára és ígéretes középhátvédként tekintettek rá a csapatnál.

Nyilatkozatában a klub ezt írta: "A Manchester City család szomorúan értesült az akadémia egykori játékosának, Jeremy Wistennek a halálhíréről. Mély részvétünket küldjük barátainak és családjának. Gondolataink veletek vannak ebben a nehéz időszakban."

The Manchester City family are saddened to learn of the passing of former Academy player Jeremy Wisten. We send our deepest condolences to his friends and family. Our thoughts are with you at this difficult time.