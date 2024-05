Télen nagyon erősek voltak azok a pletykák, melyek szerint Gulácsi Péter az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságba, az MLS-be vagy a Nottingham Forrestbe igazolt volna, ám a magyar válogatott kapusa kitartott hosszú sérülése után az RB Leipzignél és újra megküzdött az első számú kapus pozícióért, amelyet ki is harcolt magának. A 34 éves hálóőrnek pedig kulcsszerepe volt abban, hogy a Lipcse megszerezte a negyedik helyet a Bundesligában és a következő szezonban is indulhat a Bajnokok Ligájában.

Péter Gulácsi, attracting PL clubs interest again after excellent second part of the season at RB Leipzig helping the club to get UCL spot.



RB Leipzig rejected Nottingham Forest proposal in January for Gulácsi but interest from England remains strong. pic.twitter.com/ljJHi3LSQw