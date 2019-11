Az éllovas Liverpool és a José Mourinho érkezése óta százszázalékos Tottenham Hotspur nyert, a Chelsea viszont meglepetésre kikapott az angol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának szombati játéknapján.

Mindhárom csapat hazai pályán szerepelt.

A veretlenül listavezető Liverpool a Brighton ellen nyert 2-1-re úgy, hogy 2-0-s állásnál - mindkét találat Virgil van Dijk nevéhez fűződött - kapusát, Alissont kiállították, így az utolsó negyedórában tíz emberrel játszott. A Vörösök idénybeli 13. győzelmükkel 11 pontosra növelték előnyüket a második helyen álló, címvédő Manchester Cityvel szemben.

A Tottenham - amelynek a portugál vezetőedző múlt heti érkezése után ez volt az első hazai bajnokija - már 3-0-ra is vezetett a Bournemouth ellen, de végül ugyanúgy "csak" 3-2-re nyert, mint a múlt héten, a West Ham ellen, amikor szintén háromgólos előnyben volt. Mourinho mérlege eddig 3 meccs/3 győzelem a Spurs kispadján - a BL-ben is nyert az együttes -, s a csapat a korábbi 14. hely után most az ötödik.

A negyedik helyezett Chelsea a múlt heti, Manchester Citytől elszenvedett vereség után ezúttal is kikapott, de ez a kudarc jóval váratlanabb volt: vendége, az alsóházi West Ham United hét nyeretlen bajnoki után tudott ismét három pontot szerezni.

Premier League, 14. forduló:



Burnley-Crystal Palace 0-2 (0-1)

Chelsea-West Ham United 0-1 (0-0)

FC Liverpool-Brighton 2-1 (2-0)

Tottenham Hotspur-Bournemouth 3-2 (1-0)

később:

Southampton-Watford 18.30

korábban:

Newcastle United-Manchester City 2-2 (1-1)

vasárnap játsszák:



Norwich-Arsenal 15.00

Wolverhampton Wanderers-Sheffield United 15.00

Leicester City-Everton 17.30

Manchester United-Aston Villa 17.30

