A Bajnokok Ligájában címvédő és az angol labdarúgó-bajnokságban listavezető FC Liverpool csütörtökön bejelentette, hogy leigazolta Minamino Takumit, a Red Bull Salzburg japán válogatott játékosát.

A 24 éves támadó lesz az első japán futballista a Liverpool történetében. A klub nem hozta nyilvánosságra a megállapodás pénzügyi részleteit, de brit sajtóértesülések szerint Minaminót 7,25 millió fontos (2,8 milliárd forintos) kivásárlási áron szerezték meg a magyar válogatott Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató osztrák Red Bull Salzburgtól.

Minamino január 1-jén csatlakozik az angol csapathoz. A középpályásként is bevethető labdarúgó 2015-ben a Cerezo Oszakától igazolt Salzburgba 800 ezer euróért (264 millió forintot), a mostani szezonban pedig 22 tétmérkőzésen kilenc gólt szerzett és 11 gólpasszt adott. A BL-csoportkörben a Liverpool elleni mindkét találkozón végig pályán volt, a 4-3-ra elveszített első, idegenbeli mérkőzésen gólt lőtt és gólpasszt adott.

„Egy álom vált valóra azzal, hogy a Liverpool játékosa lettem. Nagyon izgatott vagyok. Az volt az egyik célom, hogy a Premier League-ben futballozhassak, szerintem ez a világ legjobb bajnoksága. Úgy voltam vele, hogy ha megfelelő ütemben fejlődöm, akkor eljuthatok egyszer ide. De azt nem gondoltam volna, hogy épp a Liverpool játékosa lehetek. Nagyon boldog vagyok, és várom, hogy pályára léphessek” – idézi a Liverpool honlapja Minamino Takumit.

„Nagyszerű hír, csodálatos igazolás – áradozott a japán támadóról Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere. – Nagyon örülünk az érkezésének. A szurkolóink is láthatták közelről, mire képes, így nem kell dicshimnuszokat énekelnem arról, amit már ők is tudnak. Nagyon gyors, intelligens, aki remekül helyezkedik. Bátor labdával és anélkül is, igazi csapatjátékos. A Bajnokok Ligájában gyűjtött tapasztalata már csak hab a tortán. Tudjuk, hogy remek edzőkkel dolgozott Salzburgban, elit környezetben.”

