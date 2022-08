A Manchester City szurkolói azzal viccelődtek, hogy Yaya Toure feloldhatta a Pep Guardiolára és a Manchester Cityre kivetett Bajnokok Ligája-átkot.



A Bajnokok Ligája sorsolást végző Yaya Toure az utolsó Manchester Cityben töltött szezonja alatt mindössze 17 alkalommal léphetett pályára, ami ügynökénél, Dimitri Seluknál kiverte a biztosítékot.



„Isten mindent lát. Ahogy Yayával, azzal ahogy a klub legendájával viselkedett, maga ellen fordította Afrikát, és sok afrikai szurkoló elfordult a Citytől” – mondta Seluk annak idején a The Sun-nak.



„Biztos vagyok benne, hogy sok afrikai sámán a jövőben nem fogja megengedni, hogy Guardiola megnyerje a Bajnokok Ligáját. Ez Guardiolának szól majd, egy afrikai átok. Az élet majd megmutatja, hogy igazam van-e vagy sem. Semmi jó nem mondható el Pep Guardiola emberi tulajdonságairól. Az a tény, hogy Guardiola véget vetett Yaya karrierjének a Manchester Cityben, nem hiba, hanem bűn” – tette hozzá.



Az eset óta már négy év telt el, a Manchester Citynek azonban még nem sikerült megnyernie a Bajnokok Ligáját, annak ellenére, hogy a 20021-es szezonban favoritként léphetett pályára a döntőben. A tavalyi szezon talán még ennél is fájóbban alakult számára, mivel az elődöntő visszavágóján a Real Madrid az utolsó pillanatban ejtette ki őt.



A történéseket látva a szurkolók egy része elkezdett hinni az átok működésében, ám most többen újra bizakodni kezdtek. Toure a BL-sorsoláson sok sikert kívánt a Citynek és többen úgy gondolják, ezzel feloldotta a csapatra küldött rossz energiákat.



Hogy valóban lekerült-e az átok? A szezon végén kiderül.

Borítókép: Gareth Copley/Getty Images