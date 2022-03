Roman Abramovics vagyonát befagyasztották, ami miatt a Chelsea óriási bajba került. Az információk szerint fennáll annak a lehetősége, hogy a klub kénytelen lesz megválni egy maroknyi játékostól.

Nagy-Britannia súlyos szankciókat vezetett be Roman Abramovics ellen, mert kapcsolatban áll az orosz állammal - amely jelenleg háborút vív Ukrajnában. Abramovics vagyonát befagyasztották, beleértve a Chelsea csapatát is érintő ügyeket. Ez azt jelenti, hogy az üzletember jelenleg nem tudja eladni a klubot. Ez számos problémát is jelent a klubnak – többek között nem tud játékosokat eladni vagy új szerződéseket kötni.

A The Telegraph arról ír, hogy a Chelsea-ben több játékos is elkezdte vizsgálni a távozás lehetőségeit. Mindenki felvette a kapcsolatot az ügynökeivel, hogy megtudják, milyen lehetőségeik vannak. A lap értesülései szerint nem világos, mi lesz a fizetésekkel. De ahhoz, hogy a játékosoknak joguk legyen felbontani a szerződésüket, legalább két hónapig fizetés nélkül kell maradniuk. Még ha új tulajdonos is érkezik, és megszűnnek a Chelsea elleni szankciók, nincs garancia arra, hogy az aggódó és elégedetlen játékosok maradni akarnak.

FRISSÍTÉS: A Premier League igazgatótanácsa döntött: Megfosztották Roman Abramovicsot a londoni Chelsea futballklub igazgatói tisztségétől. Külön engedélyt kapott a Chelsea, hogy továbbra is játszhasson mérkőzéseket, és a futballhoz kötődő egyéb tevékenységeket is végezhessenek.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép és képek: skysports/Twitter