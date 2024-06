A hírek egész pontosan hat ilyen klubról szólnak, akik, ha nem aktivizálják magukat a június 30-ai határidő előtt, akkor megszegik a Premier League profit- és fenntarthatósági szabályzatát (PSR).

A június végi dátum az utolsó nap a pénzügyi évben a bajnokságban, ameddig a csapatoknak az elmúlt három évre nézett vesztesége nem haladhatja meg a 105 millió fontot – vagy kevesebbet, ha nem volt elsőosztályú a klub - (nagyjából 123 millió euró).

Bár a pontos összeget a csapatok próbálják titokban tartani, az biztosnak tűnik, hogy a hat klub mindegyike minimum egy, de előfordulhat, hogy több játékost is el kell adjon, ha a liga szabályai szerint szeretnének „játszani”.

A nyári átigazolási időszak június 14-én nyílik, ezért a csapatoknak mindössze bő két hete lesz a könyvelés kiegyenlítésére, amely egy igazi ’Deadline Day’- szerű szituációt idézhet elő Angliában.

Amelyik csapatot szabályszegésen kapja a liga, attól pontot/pontokat is levonhatnak.

Az előző szezonban az Evertontól 4, a Nottinghamtől 8 egységet vettek el.

Különböző reklámszerződésekkel lehet egyébéként profitot termelni, de a játékosok eladása jóval gyorsabb procedúra. Nézzük, melyik csapatot, hogyan érintheti a szabályzat.

Aston Villa

A birminghami együttes hiába jutott be a Bajnokok Ligájába, a főtáblára jutás pénzügyi előnyeit csak július 1-től élvezheti a klub, így a június 30-ai határidőből pont kicsúszna. Emiatt pedig akár középpályája kulcsemberét, Douglas Luizt is eladhatja, akivel kapcsolatban a Juventus és az Arsenal is érdeklődött.

Sajtóhírek arról is szóltak, hogy az Aston Villa emeltetné a szabályzatban foglalt összeget 105 millióról 135-re, ezzel is elkerülve az eladást.

Chelsea

A Londoni Kékeknél Connor Gallagher neve az, amely legelőször felmerül, mivel a középpályás a klub saját neveltje, így ’home-grown’-nak számít, ami miatt a labdarúgóért befolyó összeg tiszta profitként jelenne meg a könyvelésben.

A csapat többször kijelentette már, hogy képes lesz a paramétereken belül maradni a pénzügyi év lezárultakor, de nagyon úgy tűnik, hogy minimum egy távozó biztosan lesz.

Kisebb érdekesség, hogy az állítólag szintén gondban lévő Aston Villa is bejelentkezett a középpályásért – valószínűleg csak júliusban tudná megvenni– a Tottenham Hotspur mellett, de addigra már lehet, hogy a Chelsea el kell, hogy adja őt.

A brutális munkabírású Gallagher egyébként nem biztos, hogy a legjobb fit az új edző, Enzo Maresca gameplanjébe, bár az angol elmondása szerint nagyon örül és izgatott az olasz kinevezésének.

A 2022/23-as évben a Chelsea hiába adott el 203 millió font értékben játékosokat, a távozókból befolyó összeg nagyjából csupán egyharmadát - 63 millió eurót - tudta profitként elkönyvelni.

Gallagher mellett a másik távozó Ian Maatsen lehet, a Borussia Dortmundnál kölcsönben játszó, egész szezonban remeklő holland fiatal kivásárlási ára 35 millió euró. A BL-döntőig úgy tűnt, ezt az összeget nem sajnálja a német klub, az utolsó híresztelések szerint az első ajánlat viszont mindössze 25 millió körül lesz.

Tosin Adarbioyót a következő szezonra már ingyen megszerezte a klub, ami szintén utat nyithat egy újabb távozónak, Trevoh Chalobah a tavaszi szezon kulcsembere volt, de mivel ő is saját nevelésű, az angol centerhalf pénzzé tétele is magától értetődőnek tűnik.

Everton

A liverpooli csapat egyike volt azoknak, akiket az előző szezonban pontlevonással sújtott a liga, a kiesést viszont így is sikerült elkerülni, Sean Dyche remek munkát végzett.

A klub két különböző büntetést kapott, amelyekkel összesen 8 ponttal rövidítették meg a Toffeest.

Hiába az előző szezon pontlevonása, és bármennyire is durva lenne két egymást követő évben szankcionálni az Evertont, komoly bajba kerülhet a klub, ha nem orvosolja anyagi helyzetét.

Ehhez a SkySports szerint az együttes három kulcsembere közül bármelyik távozhat, hiszen komoly érdeklődés övezi Amadou Onana, Jarrad Brantwhaite és Dominic Calvert-Lewin helyzetét is.

Jarrod Branthwaite-et a Manchester United szeretné mindenáron megszerezni, a fiatal bal lábas hátvéd kelendő lehet a piacon. Amadou Onanát is több csapat megkörnyékezte, külföldi ajánlata is volt, de konkrét megegyezésről egyelőre nincs információ.

Leicester

Az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság egyik legkacifántosabb anyagi helyzetében a Leicester City találhatja magát, hiába jutottak fel a Rókák a Championshipből, rögtön pontlevonással kezdhetik a szezont egy korábbi PSR-szabályszegés miatt, aminek köszönhetően átigazolási, regisztrációs embargó alá helyezték a klubot.

A 2023. június 30-án zárult három éves etapból nagyon úgy tűnik, hogy problémái lesznek a klubnak, most viszont a 2024-ben végződő három évet kell valahogy kikalkuláni.

Az újabb szankció elkerülése érdekében egyértelmű jelölt az eladásra Kieran Dewsbury-Hall, aki Enzo Maresca rendszerének és a feljutásnak is egyik kulcsfigurája volt a 2023/24-es szezonban.

A fiatal angol középpályást számos PL-klub megkörnyékezte, legaktívabban a Fulham, a Brighton és a Brentford tette mindezt.

Dewsbury-Hall viszont nem szeretne távozni a Rókáktól, csak ha valamelyik angol topcsapat hívja.

A figyelem így tovább szállhat Stephy Mavididire, vagy Issahaku Fatawura, akiknek szintén akadnak kérőik a PL-ből.

A Leicesternek további problémája, hogy mivel egy évet a másodosztályban töltött, így az ő veszteségként elkönyvelhető összegük 105 millió fontról 83 millióra csökkent.

Newcastle

A csapat ügyvezető igazgatója, Darren Eales nyíltan kijelentette, hogy egy nagy értékű játékos biztosan elhagyja a nyáron a klubot.

Többen attól tartanak, hogy ez Bruno Guimaraes, vagy Alexander Isak lesz.

A Newcastle nem jutott be semelyik nemzetközi kupasorozatba, ami tovább nehezíti a Szarkák helyzetét.

Az idei BL-szereplés és az újonnan kötött szponzori szerződések miatt viszont jobb helyzetben vannak, mint a többi listán említett klub.

A korábbi tulaj Mike Ashley a pénzügyi fenntarthatóságra fektetett fel mindent, többször az eredményesség rovására, az új tulajdonosok viszont két év alatt 146 millió fontos veszteséget termeltek 2023. június 30-ig.

Nottingham Forest

Az éppen bennmaradó, az Everton mellett ugyancsak szankcionált Forest (4 pont) sem szeretne elmaradni a követelményektől. Az elmúlt évek során rengeteg játékost igazolt a Nottingham, most viszont az eladásban is jeleskedniük kell.

A kiesés veszély ellenére négy játékos is remek szezont tudott magáénak, Morgan Gibbs-White és Callum Hudson-Odoi az előre játékban, a brazil fiatalok, Murillo és Danilo pedig inkább a védekezésben tűntek ki.

A Forest mivel nem olyan rég jutott fel a PL-be, csak 61 millió fontos veszteség elkönyvelése volt engedélyezett a 2023-as év végéig, idén pedig ugyanez az összeg 81 millió font.

A piros-fehérek szempontjából sajnos Brennan Johnson eladása csak a következő pénzügyi évet befolyásolja.

Melyik csapat ússza meg a büntetést?

(Borítókép: X)