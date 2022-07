A 26 éves Timo Werner 2020 nyarán tette át székhelyét Lipcséből a Chelseahez, ám eddig nem tudott olyan meggyőző formát mutatni, mint a németeknél.

Werner eddig a PL-ben 56 meccsen csupán 10 gólt szerzett, ami még akkor is kevéske egy csatár esetében, ha emellé kiosztott 9 gólpasszt is.

A támadót gyakorlatilag klubváltása óta folyamatosan átigazolási pletykák övezik, szóba hozták a Dortmunddal és a Juventussal is.

A Daily Mail kérdésére, ami a jövőjére irányult, az alábbiakat válaszolta:

„Az a legfontosabb, hogy boldog vagyok. Jól érzem magam ha játszhatok és gólokat szerzek.”

Arra a kérdésre, hogy megtalálta-e a boldogságot a Chelseanél, már jóval kétértelműbben válaszolt.

„Mindenhol boldog tudnék lenni…”

Ezzel a nyilatkozatával szó szerint felrobbantotta a nemzetközi sajtót, több médiaoldal is biztosra veszi, hogy a német szívesen távozna a Chelseatől.

NEW: Timo Werner suggests he's open to leaving Chelsea this summer.



"I could be happy everywhere." #cfchttps://t.co/ZiakAUenig