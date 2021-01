Timo Wernert komolyan fenyegeti annak a veszélye, hogy hamarosan Andrij Sevcsenko vagy Fernando Torres nyomdokába lép, és nem jó értelemben. Amennyiben a német továbbra is ilyen mértékű hanyatlást mutat be, komoly bajba kerülhet.



A talkSPORT műsorvezetője, Simon Jordan attól tart, hogy Timo Werner egy olyan játékos lesz, akit egyből továbbpasszolnak egy másik klubnak, ha folytatódik a gyenge góllövő szériája.



Werner a nyár folyamán 48 millió fontért igazolt az RB Leipzig csapatától a nyugat-londoni együtteshez, ahol 10 meccsen keresztül nem tudott gólt szerezni.



A játékos legutóbb a Fulham elleni találkozón gyengélkedett. A német a kispadról állt be, a játék képén azonban nem tudott túl sokat javítani.



Jordan attól tart, hogy Werner is áldozatául esik a 9-es mez átkának, mint ahogy az Andrij Sevcsenkoval és Fernando Torresszel történt.



„Ő (Roman Abramovich – a Chelsea tulajdonosa) korábban is részt vett ilyen döntésekben” – mondta a műsorvezető.

„Ha visszatekintesz Torresre és Sevncsenkóra. Vagy Adrian Mutura, akinek a drog lett a végzete.”



„A szezon elején figyeltem Wernert, aki csak árnyéka egykori önmagának.”



Hétfőn olyan pletykák kaptak szárnyra, melyek szerint a kékek klubrekordot érő összegért vennék meg Erling Haalandot a Borussia Dortmundtól. A 20 éves Haaland 2020 januárjában csatlakozott a német együtteshez, ahol eddig 35 gólt szerzett. Haaland esetleges leigazolása azonban nem biztos, hogy befolyásolja Werner státuszát, hiszen a klub részéről még mindig megvan felé a bizalom.



Borítókép: GettyImages



Forrás:talksport.com