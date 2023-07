Szerette volna kezdetben a Tottenham, múlt héten a Bayern München is tárgyalt a leigazolásáról, legutóbb pedig arról röppentek fel a hírek, hogy az Arsenalban is kiköthet.

David Raya klubváltása mégsem zökkenőmentes, hiszen klubja, a Brentford 40 millió fontban határozta meg az árát. És, hogy miért ér ennyit szerintük? Erről Thomas Frank, a gárda menedzsere nyilatkozott.

„40 millió font az értéke – ő volt négy legjobb kapus egyike a Premier League-ben az előző szezonban. Mi a korrekt ár egy futballistáért egy évvel a kontraktusa vége előtt? Declan Rice 105 millió fontért igazolt az Arsenalba? És Harry Kane, 150 millió fontról beszélnek? Amúgy is, a felszín alatti dolgok nem rajtam múlnak. Mindig komplikált egy ilyen szituáció. A híd két oldalán állnak a felek, és valahol a közepén találkozunk majd egymással.”

