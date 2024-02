Thierry Henry a CBS Sportsnak nyilatkozva, azt mondta, hogy az Arsenal egy nehéz idegenbeli mérkőzésre kell számítania a Porto ellen, de úgy gondolja, ha az Ágyúsok nem hibáznak, akkor nyerniük kellene.

"Nehéz meccs lesz a Porto ellen idegenben. De úgy gondolom, ha ilyen jól passzolunk, meg tudjuk verni őket idegenben. Hatalmas vita volt arról, hogy az Arsenalnak szüksége van egy 9-es számú játékosra. Amire szükségük van, az az, hogy a labdát a kapuba juttassák, és amikor az Arsenal gólokat tud szerezni, akkor 6-0-ra nyernek. Minden meccsen ugyanez lett volna a helyzet, az FA-kupában a Liverpool ellen azonban nem tették meg” – magyarázta Henry.

„A bajnokságban egy kis segítséggel megcsinálták. Amikor az Arsenal a helyén van és a kapuba juttatja a labdát, akkor nem számít, hogy ki játszik. Ha a lehetőségeinket gólra váltjuk, akkor nagyon nehéz csapat leszünk mások számára” – folytatta.

