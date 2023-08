A német bekk már korábban is kritizálta Kloppékat, a vezetőedző szerint az, hogy korábban valaki játszott a csapatnál, még nem jogosítja fel erre, főleg, ha „fogalma sincs róla.”



Hamman szerint: „Amikor jól mennek a dolgok és sokat birtokolja a labdát a csapat, akkor jó játékos, de amikor eljön az ideje, hogy kezébe vegye az irányítást, akkor nem. Nem értem azt a hype-ot, ami körülötte van.”



A visszavonult védő úgy tartja, Alcantara tisztességes játékos, de messze nem akkora futballista, mint amilyennek mondják.



A spanyol középpályás 2020-ban szerződött a liverpooliakhoz, az utóbbi időszakban azonban sérülések hátráltatták. Azóta érkezett MacAllister és Szoboszlai is, így Alcantara kevesebb játéklehetőségre számíthat. Hamann szerint nem is fog sokat játszani, úgy gondolja, Spanyolországban lenne neki inkább piaca.



Dietmar Hamann korábban is tett már meghökkentő nyilatkozatokat, a Cityről például azt mondta, jobb csapat volt Haaland nélkül, még akkor is, ha évi negyven gólt rúg.



Borítókép: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images