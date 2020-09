Egybehangzó sajtóértesülések szerint az angol bajnoki címvédő FC Liverpoolban folytatja pályafutását Thiago Alcantara, a spanyol válogatott és a Bajnokok Ligája-győztes Bayern München középpályása.

A The Athletic című online szaklap csütörtökön azt írta, a Liverpool kész 30 millió eurót kifizetni a 29 éves játékosért, aki az előző szezonban a BL-trófea mellett Bundesligát és Német Kupát is nyert a müncheni együttessel. A német Bild értesülései szerint az átigazolás gyakorlatilag biztosnak tekinthető.



A The Athletic szerint már csak arra van szükség, hogy a 39-szeres válogatott Thiago és a Liverpool megállapodjon egymással a szerződés részleteiről.



Thiago 2013-ban a Barcelonától igazolt a Bayernhez, amellyel sorozatban hétszer nyert német bajnoki címet.



Borítókép: M. Donato/FC Bayern via Getty Images