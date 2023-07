A Liverpool edzőközpontjában az erőnléti felmérésekkel kezdődtek a gyakorlatok, ahol a játékosok csoportokra osztva végezték el a laktáttesztként ismert feladatot, ami folyamatos futásból áll, fokozatos tempónövekedéssel. Amelyik játékos nem bírja tovább, kiállhat, a többiek pedig a teszt végén már valóságos sprintet futnak.



Szoboszlai és Trent Alexander-Arnold egy csoportba kerültek, a tesztet pedig remekül bírta a magyar játékos, olyannyira, hogy azt követően több csapattársa is odament gratulálni hozzá.

Alexander-Arnold a futás után egy hangos „Bro…” felkiáltással fejezte ki megdöbbenését Dominik teljesítménye láttán.

