Az egyik angol egészségügyi vezető felelősségteljes viselkedésre kérte a labdarúgókat, és arra, hogy mellőzzék az egymáshoz közeli ünneplést abban az időszakban, amikor a szigetország komoly harcot folytat a koronavírus-járvánnyal.

A távolságtartási előírások kapcsán kapott nagy nyilvánosságot több olyan, az öltözőben zajló ünneplést megörökítő felvétel, amelyek az FA Kupa hétvégi harmadik fordulója után láttak napvilágot.



A Profi Labdarúgók Szervezete (PFA) és a Premier League levelet írt a kluboknak és a játékosoknak, amelyben kiemelten kérték őket a távolságtartási előírások betartására, miközben országszerte a vírus új mutációjának terjedésével küzdenek.



"Nagyon veszélyes helyzetben vagyunk" - fogalmazott Jonathan Van-Tam, az egészségügyi szervezet vezetőhelyettese egy rádióinterjúban annak kapcsán, hogy a játékosok gólöröm közben ölelgetik és csókolgatják egymást. Hozzáfűzte: mindaddig nem nyugodhatnak meg, amíg a lakosság többsége meg nem kapja a vakcinát.



"Minden elkerülhető emberi érintkezést el kell kerülni" - szögezte le, hozzáfűzve: minden harmadik angol el fogja kapni a fertőzést, a tünetmentesség miatt pedig a sportolóknak, így a futballistáknak is fegyelmezettnek kell lenniük.



A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola és az Arsenalt irányító kollégája, Mikel Arteta is kétségbe vonta, hogy a játékosok gólörömöknél tartani tudják-e az előírásokat. A Sheffield United trénere, Chris Wilder ugyancsak megszólalt a kérdés kapcsán azt követően, hogy kedden a Newcastle legyőzése után a futballisták egymást ölelgetve ünnepeltek.



"Beszéltünk erről a találkozó előtt, hiszen országszerte néznek bennünket. Ugyanakkor ez egy rendkívül érzelemdús játék a pályán és az oldalvonal mellett is. Természetellenes és valószerűtlen nem ünnepelni. Hogyan tudnák megtenni ezt a futballisták?" - tette fel a kérdést.



A szigetországban rekordközeli halálozási adatokat jegyeztek fel az elmúlt napokban a járvány kapcsán.

Kép: bbc.com