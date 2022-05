Erik ten Hag, a Manchester United leendő vezetőedzője állítólag minden nap felhívja Frenkie De Jongot, hogy rábeszélje őt az angol klubba való átigazolásra.



A holland edző a Barcelona fiatal sztárját jelölte meg az átigazolási időszak legfontosabb célpontjaként. A szakember korábban az Ajaxnál már dolgozott együtt a katalánok játékosával, így pontosan tisztában van De Jong képességeivel. A 25 éves játékos azonban korábban világossá tette, hogy nem szeretné elhagyni a Barcelonát, és a Bajnokok Ligájában akar játszani. Ten Hag ennek ellenére mindent megtesz, hogy elcsábítsa honfitársát.



Gerard Romero és Fabrizio Romano jelentése szerint a Vörös Ördögök újra megpróbálják a játékos szerződtetését.

Frenkie de Jong has Champions League football as main priority for his future, he'd be happy to stay, Xavi wants him at Barça - depends on proposals. #FCB



Manchester United will try again, Erik ten Hag would love to change Frenkie's mind #MUFC



More: https://t.co/7lvw5WCiHL pic.twitter.com/YSZx3fxWr8