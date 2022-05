A Manchester United új vezetőedzője, Erik ten Hag megtörte a csendet Cristiano Ronaldo jövőjével kapcsolatban.



A 37 éves Ronaldo ebben a szezonban tért vissza a Manchester Unitedhez, ahol 38 meccs alatt 24 gólt szerzett. Az ötszörös aranylabdás jövőjét ennek ellenére többször megkérdőjelezték. A nemzetközi sajtó arról számolt be, hogy a nyáron érkező Erik ten Hag a fiatalokra építené a keretet, ebbe képbe pedig nem biztos, hogy belefér a portugál.



A holland szakember, aki a múlt hónapban 2025 júniusáig írt alá a klubbal, most azonban egyértelművé tette, hogy csodálja a portugált. Ten Hag az Ajax utolsó meccse után beszélt arról, miként készül az angol klubban való debütálására.



„Holnaptól a Unitedre összpontosítok, és természetesen mélyen bele ásom magam a dolgokba. Meg kell jegyeznem, hogy a részletes elemzéseknek még neki kell rugaszkodnom és dolgoznom kell a csapattal, de azt már most tudom, hogy az United-nél sok jó játékos van” – kezdte.



„Csapatként kell működtetnem őket, de Ronaldo határozottan óriás” – jelentette ki.



Ten Hag állítólag hat héttel korábban felbontotta a mostani szerződését, hogy az Old Traffordon betöltött új szerepére készülhessen. Az 52 éves szakember a hét közepén találkozott a United labdarúgó-igazgatójával, John Murtough-val Amszterdamban, hogy megvitassák a klub igazolási terveit. TAz edző várhatóan az United utolsó mérkőzése után érkezik meg Manchesterbe.



Borítókép: twitter.com/Manchester United